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تحذيرات من فيضانات خطيرة.. الإعصار إيداليا يضرب نورث وساوث كارولاينا

Lebanon 24
31-08-2023 | 13:41
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إجتاح الإعصار المداري إيداليا ولايتي نورث وساوث كارولاينا الأميركيتين، اليوم، متسبباً في هطول أمطار غزيرة هددت بحدوث فيضانات خطيرة، فيما بدأ ساحل ولاية فلوريدا التعافي من آثاره المدمرة.

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وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية بأن الإعصار أدى إلى هطول أمطار غزيرة قد يصل منسوبها إلى 23 سنتيمترا في بعض المناطق على امتداد ساحل المنطقة في وقت مبكر، الخميس.

كما حذرت من احتمال حدوث سيول تهدد الحياة، خاصة في المناطق المنخفضة وعلى امتداد الأنهار.
 
 
وتعرضت ولايتا نورث وساوث كارولاينا لظروف قاسية غداة وصول إداليا إلى اليابسة عند شاطئ كيتون في منطقة بيج بيند بولاية فلوريدا، حيث اجتاح الساحل برياح عاتية وصلت سرعتها إلى 201 كيلومتر في الساعة وصاحبها هطول أمطار غزيرة وارتفاع في الأمواج.
 
وكان الإعصار، حتى صباح الخميس، على بعد نحو 105 كيلومترات من جنوب غرب ولمنغتون بولاية نورث كارولاينا مصحوبا برياح سرعتها 90 كيلومترا في الساعة في طريقه نحو الشمال الشرقي. ومن المتوقع أن يتجه إيداليا شرقا ويبعد عن المحيط الأطلسي، مساء الخميس، (بالتوقيت المحلي).



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