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الاتحاد الإفريقي يعلق مشاركة الغابون في كل أنشطته

Lebanon 24
31-08-2023 | 13:55
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أعلن الاتحاد الإفريقي، اليوم الخميس، تعليق مشاركة الغابون في كل أنشطة المنظمة حتى استعادة النظام الدستوري في البلاد.

جاء ذلك عقب اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، الذي استعرض فيه الأوضاع في المنطقة.
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وقال الاتحاد الإفريقي: "إننا ندين بشدة الانقلاب العسكري في الغابون الذي أدى إلى الإطاحة بالرئيس علي بونغو أونديمبا".

وأكدت لجنة المرحلة الانتقالية في الغابون، أن ليبرفيل ستحترم مافة التزاماتها الداخلية والخارجية، غداة الانقلاب الذي أطاح بالرئيس علي بونغو أونديمبا. (روسيا اليوم) 
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