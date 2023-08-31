النيجر.. رئيس "إيكواس" يطرح مرحلة انتقالية من 9 أشهر

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إقترح رئيس نيجيريا، بولا تينوبو، الذي يتولى أيضا الرئاسة الدورية للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، اليوم، مرحلة انتقالية من 9 أشهر تمهد لعودة الديمقراطية في النيجر.وأفاد بيان لإيكواس أن "الرئيس تينوبو لا يرى سببا لعدم تكرار تجربة نيجيريا في تسعينات القرن الفائت بعد الحكم العسكري في النيجر، إذا كانت السلطات العسكرية في النيجر صادقة".كما أكد أن "إيكواس لن ترفع العقوبات التي فرضتها على النيجر حتى يقوم العسكريون بـ"تعديلات ايجابية".