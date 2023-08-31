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عربي-دولي

تطورات جديدة في قضية "سفاح الجيزة" تمهيدا لإعدامه

Lebanon 24
31-08-2023 | 14:30
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حددت محكمة النقض في مصر، أولى جلسات نظر طعنين على المتهم قذافي فراج عبد العاطي، المعروف إعلاميا بـ "سفاح الجيزة".

وسيتم النظر بحكمين صادرين ضده بالإعدام في قضيتي قتل عمد، يومي 11 كانون الثاني و26 شباط من عام 2024.
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وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بإحالة المتهم قذافي فراج إلى محكمة الجنايات في 4 قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015، 2017، وإخفاء جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

عرضت النيابة العامة دليل إدانة المتهم في 4 قضايا من شهادة 17 شاهدًا، واعترافات المتهم بالتحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين، وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربع.

يذكر أن محاكم الجنايات قضت بـ 4 أحكام بالإعدام شنقا لسفاح الجيزة قذافي فرج بتهمة قتل صديقه رضا عبد اللطيف "أيدته النقض" وزوجته فاطمة زكريا وعشيقته وشقيقة زوجته.

وطعن المتهم على الأحكام الثلاثة أمام محكمة النقض وتحدد جلستين. (روسيا اليوم) 

المصدر: روسيا اليوم

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