المعيار الأهم.. "الناتو" يحدد شرطاً لانضمام أوكرانيا إلى الحلف

أشار ممثل جمهورية التشيك لدى حلف "الناتو"، ياكوب لاندوفسكي، إلى أنه يتوجب على أوكرانيا أن تحدد ضمن أي حدود ستنضم إلى الحلف، مشددا على أن المعيار الأهم هو استقرار هذه الحدود.

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ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن لاندوفسكي، قوله: "يجب أن تنتهي حالة عدم الاستقرار والعداء المرتبطة بالأزمة الأوكرانية، وفي النهاية أوكرانيا وحدها هي الجهة المخولة والمسؤولة عن تحديد وترسيم هذه الحدود، بشرط أن تكون مستقرة".

كما قال إن أوكرانيا ستتمكن من الانضمام إلى حلف الناتو، عقب انتهاء العملية الروسية العسكرية الخاصة في أراضيها، واستقرار حدودها، لافتا إلى أن "اتفاقية السلام مع موسكو ليست مدرجة ضمن الشروط اللازمة لعضوية كييف في حلف الناتو".

وعن المعيار الأهم للعضوية، أوضح لاندوفسكي أنه سيتمحور حول ما إذا كانت أوكرانيا ستتمكن من المساهمة في ضمان أمن الحلف العسكري.