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عربي-دولي

استقالة مسؤول بشكل مفاجئ.. لهذه الاسباب

Lebanon 24
31-08-2023 | 15:30
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أعلن رئيس اللجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز أيمن ونس، استقالته، احتجاجا على التدمير الذي يحدث لمقابر القاهرة التاريخية، بحسب ما جاء في نص الاستقالة.
 
وذكر ونس في نص استقالته الموجهة إلى اللواء خالد محافظ القاهرة: أتقدم إليكم باستقالتي من رئاسة اللجنة الدائمة لحضر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بالمنطقة الشرقية.

وأوضح أن السبب في الاستقالة هو عدم جدوى عمل اللجنة من التسجيل للمباني المتميزة ذات القيمة التراثية بغرض الحفاظ عليها نظرا لقيمتها المنصوص عليها في القانون رقم 144 لسنة 2006 وهذا في ظل ما يحدث الآن من أعمال هدم وإزالة للمقابر التراثية ذات القيمة المعمارية والعمرانية والتاريخية بالقاهرة.


وقال ونس إن الأسباب التي دفعته للتقدم باستقالته أنه يقوم بتسجيل مباني في قوائم التراث ولا يستقيم مع مجهودهم في تسجيل هذه المباني هدر المباني الأخرى ذات القيمة، فهذا يشير إلى عدم جدوى ما يقوم به. (روسيا اليوم)   
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المصدر: روسيا اليوم
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