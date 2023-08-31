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عربي-دولي
مأساة في عرض البحر.. مقتل سائحين برصاص خفر السواحل الجزائري
Lebanon 24
31-08-2023
|
15:26
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ذكرت وسائل إعلام مغربية، الخميس، أن سائحين يحملان الجنسيتين المغربية والفرنسية لقيا حتفهما بعدما أطلق خفر السواحل الجزائري النار إثر دخولهما المياه الجزائرية عن طريق الخطأ.
وقال موقع "لو360" الإخباري المغربي إن كلا من بلال قيسي وعبد العالي مشوار "قتلا الثلاثاء جراء إطلاق رصاص من طرف خفر السواحل الجزائري، في المياه الإقليمية الجزائرية".
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وأضاف الموقع أن السلطات الجزائرية أوقفت مرافقا آخر لهما يدعى إسماعيل صنابي يحمل أيضا الجنسيتين المغربية والفرنسية.
كما أوضح الموقع نقلا عن مصادر متطابقة أن هؤلاء كانوا يقومون بجولة بحرية على متن درجات مائية، انطلاقا من شاطئ مدينة السعيدية المغربية المحاذية للحدود الجزائرية، ولكنهم تاهوا ليجدوا أنفسهم في المياه الجزائرية.
من جهته، أكد محمد قيسي شقيق أحد الضحيتين لموقع "العمق المغربي" أنه "تهنا في البحر (...) حتى وجدنا أنفسنا في المياه الجزائرية. عرفنا ذلك عندما قصدنا زورق أسود تابع لخفر السواحل الجزائري.
وأضاف: "أطلقوا علينا النار، الحمد لله لم أصب لكنهم قتلوا أخي وصديقي. بينما اعتقلوا صديقا آخر".
بدوره، لم يصدر أي تعليق رسمي في الرباط إثر تداول هذه الأنباء في وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي. واكتفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الخميس بالقول إن "هذه القضية تدخل في اختصاص السلطة القضائية". (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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