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عربي-دولي

حادثة غير عادية.. فضيحة جديدة للجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
31-08-2023 | 16:15
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن حادثة غير عادية بالجيش الإسرائيلي في قاعدة "تساليم" الجوية، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق بشأنها.


وأفادت "القناة 14" الإسرائيلية بسرقة مدفع رشاش من نوع "ماغ" كان مثبتاً على مدرعة من نوع "تايغر"، بينما الجنود في داخلها نائمين.
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كما ذكرت أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقاً في الحادثة.
 

المصدر: روسيا اليوم
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