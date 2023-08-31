حادثة غير عادية.. فضيحة جديدة للجيش الإسرائيلي

Advertisement

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن حادثة غير عادية بالجيش الإسرائيلي في قاعدة "تساليم" الجوية، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق بشأنها.وأفادت "القناة 14" الإسرائيلية بسرقة مدفع رشاش من نوع "ماغ" كان مثبتاً على مدرعة من نوع "تايغر"، بينما الجنود في داخلها نائمين.كما ذكرت أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقاً في الحادثة.