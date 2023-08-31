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سوريا.. تدمير مواقع لـ"التنظيمات المسلحة" في ريفي حماة وإدلب

Lebanon 24
31-08-2023 | 16:46
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أعلن الجيش السوري أنه وبالتعاون مع الطيران الحربي الروسي، استهدف مقرات التنظيمات المسلحة في ريفي حماة وإدلب، بضربات جوية وصاروخية، أسفرت عن تدميرها.

وأفادت وزارة الدفاع السورية في بيان رسمي اليوم، بأن هذه الضربة الصاروخية جاءت رداً "على الاعتداءات التي نفذتها التنظيمات الإرهابية خلال الأيام الماضية على مواقع تابعة للجيش السوري في ريفي حماة وإدلب".
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وأشارت الوزارة الى أنه "عقب عمليات رصد ومتابعة دقيقة لتحركات التنظيمات الإرهابية في المنطقة المذكورة نفذت القوات السورية بالشراكة مع الطيران الحربي الروسي ضربات جوية وصاروخية على مقرات التنظيمات الإرهابية وتمكنت من تدميرها بما فيها من أسلحة وعتاد وذخيرة، بينها راجمة صواريخ، إضافة إلى مقتل وإصابة عشرات الإرهابيين".

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