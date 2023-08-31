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"إيكواس" تنفي صحة أنباء "مقترح المرحلة الانتقالية" في النيجر

Lebanon 24
31-08-2023 | 19:00
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نفت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" صحة الأنباء التي زعمت أن رئيس نيجيريا، بولا تينوبو، الذي يتولى أيضا الرئاسة الدورية للجماعة اقترح مرحلة انتقالية من تسعة أشهر تمهد لعودة الديمقراطية في النيجر، على غرار ما قامت به نيجيريا في تسعينات القرن الفائت بعد الحكم العسكري.
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وذكرت "إيكواس" عبر حسابها في "إكس": "استرعى اهتمام إيكواس مقترح يزعم فيه تحديد إطار زمني لمرحلة انتقالية للنيجر".

وأضافت أن "المقترح الذي كتب بالفرنسية، ويفترض أن فرانس برس قد نقلته، خاطئ، وتجب معاملته كأخبار زائفة".

وأكدت أن "مطالب رؤساء دول إيكواس وحكوماتها واضحة: يجب على السلطات العسكرية في النيجر استعادة النظام الدستوري من خلال تحرير وإعادة تعيين سعادة الرئيس، محمد بازوم".
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