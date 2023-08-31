استخباراتي بريطاني: غضب في صفوف قوات كييف بسبب تعليمات "مميتة" يفرضها الناتو

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أكد الضابط السابق في الاستخبارات البريطانية "MI6"، أليستر كروك، مستوى الحنق المرتفع للغاية عند الجيش الأوكراني تجاه إيعازات مدربي وجنرالات الناتو له بخصوص مواجهة الجيش الروسي.وقال الضابط السابق كروك في مقابلة على "يوتيوب" إن الجيش الأوكراني غاضب من مدربي وجنرالات حلف الناتو الذين ينصحونهم بالذهاب لمواجهة المواقع المحصنة للجيش الروسي والموت بشكل جماعي.وأضاف: "لقد شبع الجنود حتى التخمة وطفح الكيل عندهم من عقائد حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي يضطرهم إلى الاندفاع نحو مناطق التحصينات الروسية وخسارة عشرة آلاف شخص شهريا".وبحسب قوله، فإن رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي وقع بين نارين. فمن ناحية، يتعرض لضغوط من القوميين المتطرفين الذين يطالبون بعدم التفاوض ومواصلة العمليات العسكرية.ومن ناحية أخرى، هناك عسكريون غاضبون يموتون بشكل جماعي بسبب قرارات الناتو التكتيكية.