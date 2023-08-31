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عربي-دولي

لبحث "التعاون العسكري"... وفد روسي في بوركينا فاسو

Lebanon 24
31-08-2023 | 23:18
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أعلنت الرئاسة في بوركينا فاسو في بيان أن وفدا روسيا أجرى محادثات مع رئيس البلاد المؤقت إبراهيم تراوري، الخميس، خلال اجتماع تناول التعاون العسكري المحتمل.

وأضافت أن زيارة الوفد برئاسة نائب وزير الدفاع الروسي يونس بكيفكوروف "تمثل متابعة للمحادثات التي دارت بين تراوري والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة الروسية الإفريقية، التي عقدت في سان بطرسبرغ في تموز".
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وأصبحت علاقات بوركينا فاسو، التي يقودها مجلس عسكري، مع روسيا في دائرة الضوء، منذ طردت واغادوغو القوات الفرنسية في فبراير، في خطوة غذت تكهنات بأنها ستعزز علاقاتها الأمنية مع موسكو على غرار مالي المجاورة، حيث تنشط مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة.
 
وذكر بيان الرئاسة أن الاجتماع تناول "سبل التعاون الذي يتعلق في المقام الأول بالمجال العسكري، مثل تدريب المجندين والضباط في بوركينا فاسو من جميع المستويات، بما يشمل تدريب طيارين في روسيا".

ولم يذكر البيان ما إذا كانت موسكو سترسل مدربين عسكريين إلى بوركينا فاسو.

وقد تكون الزيارة علامة أخرى على سعي موسكو لتعزيز نفوذها في إفريقيا، في أعقاب وفاة قائد مجموعة "فاغنر" يفجيني بريغوجين، الذي بنى شبكة من المصالح عبر عدد من البلدان في إفريقيا وخارجها. (سكاي نيوز)
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