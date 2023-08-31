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تجمد لمرتين.. طبيب الكونغرس يكشف تفاصيل حالة زعيم الجمهوريين (فيديو)

Lebanon 24
31-08-2023 | 23:27
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أعلن طبيب الكونغرس أمس الخميس أنّ زعيم الجمهوريّين في مجلس الشيوخ الأميركي السناتور ميتش ماكونيل قادر على العمل، وذلك بعد أن أثار قلق كثيرين على صحّته الأربعاء إثر عجزه عن متابعة الكلام لثوانٍ طويلة خلال مؤتمر صحافي، وذلك في ثاني عارض صحّي من نوعه يُصيبه خلال شهر واحد.

ارتجاج في المخ
وفي آذار الماضي، نُقل السناتور إلى المستشفى بعد سقوطه أثناء حفل عشاء خاص، في حادث أدّى إلى إصابته بارتجاج في المخّ وكسرٍ في أحد الأضلاع ما استدعى توقّفه عن العمل ستّة أسابيع تقريبا.

وقال الطبيب بريان موناهان الخميس، في رسالة نشرتها أوساط السناتور، إنّه "بعد تقييم الوضع (الذي حصل الأربعاء)، أبلغتُ زعيم (الجمهوريّين في مجلس الشيوخ) ماكونيل بأنّه قادر طبّيًا على استئناف جدول أعماله كما هو مقرّر".

"ربما نتيجة الجفاف"
وأضاف الطبيب أنّ "الدوار العرضي ليس أمرًا نادرًا بعد حصول ارتجاج في المخّ، ويمكن أن يكون أيضًا نتيجة الجفاف".

فخلال مؤتمر صحافي عقده في ولايته كنتاكي، بدا السناتور ماكونيل (81 عاما) كما لو أنّه أصيب بحالة شلل لمدة 30 ثانية تقريبا.
 
 
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توقف عن الكلام فجأة
وكان ماكونيل يرد على أسئلة صحافيين في كنتاكي عندما توقّف عن الكلام رغم محاولة أحد مساعديه حضّه على الإكمال.

خلال هذه الثواني الطويلة بدا السناتور جامدا، غير قادر على الإجابة على سؤال طرحته عليه صحافية.

وأصيب ماكونيل بهذا العارض بعد أن سألته الصحافية إذا كان يرغب بالترشّح مجدّدا لانتخابات مجلس الشيوخ عام 2026.

وسألت الصحافية ماكونيل "هل سمعت السؤال حضرة السناتور؟"، لتعلّق بعدما استمر عدم تجاوبه "آسفة، جميعا، سنحتاج إلى دقيقة".

في 26 تمّوز أصيب السناتور النافذ بالحالة نفسها، إذ كان يومها يتحدّث أمام إعلاميين في الكابيتول هيل حين تجمّد في مكانه بلا سبب ظاهر، قبل أن يسارع المحيطون به لمرافقته إلى الخارج.(العربية)




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