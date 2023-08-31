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عربي-دولي

بعد الحديث عن وفاته.. مستشار حميدتي: يقود المعارك

Lebanon 24
31-08-2023 | 23:33
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بعد الشائعات التي تحدثت خلال الفترة الماضية عن اغتيال قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي" نفى إبراهيم مخير، عضو المكتب الاستشاري لقائد الدعم السريع مساء الخميس هذه الأنباء، قائلا: "قائد الدعم السريع يقود المعارك ويقود كذلك عملا دبلوماسيا".
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كما أوضح أن هناك مسائل تتعلق بسلامة حميدتي، وأن قائد قوات الدعم سيظهر في الوقت المناسب، وفق ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي.

"عزل السودان"
واعتبر أن حديث قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عن إمكانية تفتيت البلاد هو "ابتزاز للسودانيين والمجتمع الدولي"، مضيفا أن الحكومة الحالية تحاول الآن أن تعزل السودان "عبر عدم منح التأشيرات للمنظمات الدولية ومحاولات طرد ممثل الأمم المتحدة وأخيرا الدعوة إلى إقامة حكومة بدون توافق سوداني".

كما علق مخير على ما قاله قائد الجيش من أن الحرب الحالية قامت "لخدمة أشخاص محددين"، حيث نفى عضو المكتب الاستشاري أن تكون قوات الدعم السريع واجهة لأشخاص بعينهم.

"إطلاق سراح 30 ألف مجرم"
وقال إن قوات الدعم السريع تتفق مع البرهان في حديثه عن ضرورة محاسبة من ارتكبوا جرائم في الخرطوم ودارفور، لكنه اتهم الحكومة السودانية في المقابل بأنها أطلقت سراح 30 ألف مجرم من السجون.

وأضاف أن الحكومة السودانية أطلقت مع هؤلاء "عشرات ممن تم القبض عليهم من الإسلاميين"، مؤكدا على أن الدعم السريع ألقى القبض خلال الحرب على مسلحين تابعين لتنظيم داعش.
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