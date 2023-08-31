Advertisement

عربي-دولي

بسبب كلمة "موت" مكتوبة على سيارته... نائب تونسي يلجأ إلى الأمن

Lebanon 24
31-08-2023 | 23:40
A-
A+
Doc-P-1102969-638291474043414580.jpg
Doc-P-1102969-638291474043414580.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أخطر النائب في مجلس الشعب التونسي حاتم اللبٌاوي، السلطات الأمنية في البلاد بعد أن وجد كلمة "موت" مكتوبة على الصندوق الخلفي لسيارته أثناء قيامه بإخراجها من مكان سكنه.

وقال النائب اللبٌاوي عن جهة القصرين إنه قام بإعلام السلطات الأمنية التي قامت بدورها بمعاينة السيارة كما عمدت إلى رفع البصمات عن السيارة، وفي الأثناء قام بإعلام وزارة الداخلية ومجلس النواب في البلاد.
Advertisement

وأضاف اللباوي أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها سيارته إلى مثل هذه الممارسات.

يشار إلى أن النائب اللباوي "معروف عنه نضاله الميداني في مختلف فضاءات المجتمع المدني لاسيما منها في فرع الهلال الأحمر التونسي، كما عرف مربيا فاضلا ومنشطا لنوادي البيئة بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية. وهو بالإضافة إلى ذلك ناشط رياضي في مجال سباق الدراجات". (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:17 | 2023-09-01
02:02 | 2023-09-01
01:54 | 2023-09-01
01:40 | 2023-09-01
01:29 | 2023-09-01
01:26 | 2023-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24