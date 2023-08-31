بعد انتقادات غربية لهجومها المُضاد.. أوكرانيا ترد: تعالوا حرروا الأراضي بأنفسكم

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في إشارة واضحة على استياء كييف من تسريبات لتصريحات مسؤولين غربيين يقولون إن قواتها تتقدم ببطء شديد، طلبت أوكرانيا من منتقدي وتيرة هجومها المضاد المستمر منذ 3 أشهر أن "يصمتوا".فمنذ أن شنت أوكرانيا هجوما مضادا تستخدم فيه معدات عسكرية غربية بمليارات الدولارات، استعادت أكثر من 12 قرية، لكنها لم تتمكن بعد من اختراق الدفاعات الروسية الرئيسية.والأسبوع الماضي نقلت تقارير في صحيفتي "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" ووسائل إعلام أخرى عن مسؤولين أميركيين وغربيين، قولهم إن الهجوم لم يرق إلى مستوى التوقعات، وانتقد البعض استراتيجية كييف واتهموها بتركيز قواتها في الأماكن الخطأ.وتقول موسكو إن الهجوم الأوكراني فشل بالفعل، بينما يؤكد القادة الأوكرانيون إنهم يتحركون ببطء عمدا لإضعاف الدفاعات والإمدادات الروسية، وتقليل الخسائر عندما يهاجمون في نهاية المطاف بكامل قوتهم.وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا للصحفيين، أمس الخميس، إن "انتقاد الوتيرة البطيئة للهجوم المضاد يعني البصق في وجه الجندي الأوكراني الذي يخاطر بحياته كل يوم، ويتقدم ويحرر كيلومترا تلو الآخر من الأراضي الأوكرانية".كما قال خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في إسبانيا: "أنصح جميع المنتقدين بأن يصمتوا، وأن يأتوا إلى أوكرانيا ويحاولوا تحرير سنتيمتر مربع واحد بأنفسهم".وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، أن القادة الأوكرانيين جديرون بالثقة.وأضاف: "لقد فاق الأوكرانيون التوقعات مرارا. علينا أن نثق بهم. نحن ننصح ونساعد وندعم. لكن الأوكرانيين هم من يجب أن يتخذوا هذه القرارات".(سكاي نيوز)