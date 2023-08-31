التشيك تزود كييف بدفعة جديدة من المروحيات الحربية

كشفت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا أن بلادها تخطط لتزويد كييف بدفعة جديدة من المروحيات الحربية، وتبحث تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات "إف-16".





وأعلنت تشيرنوخوفا مؤخرا، أن المروحيات الروسية من طراز "مي-24بي/35" التي يستخدمها الجيش التشيكي تعمل بشكل ممتاز، بالرغم من أن استخدامها استمر لفترة أطول مما كان متوقعا.

Advertisement

وأشارت إلى احتمال استخدام هذه المروحيات في أوكرانيا، في حين ستستبدلها التشيك بمروحيات أميركية من طراز "UH-1Y Venom" و"AH-1Z Viper".



وأفادت وسائل الإعلام التشيكية بأن التشيك ستشتري 8 مروحيات "UH-1Y Venom" و4 مروحيات "AH-1Z Viper" من الولايات المتحدة بقيمة 660 مليون دولار.



ومن المتوقع أن تصل هذه المروحيات إلى التشيك قبل نهاية عام 2024. (روسيا اليوم)