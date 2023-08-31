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التشيك تزود كييف بدفعة جديدة من المروحيات الحربية

Lebanon 24
31-08-2023 | 23:52
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كشفت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا أن بلادها تخطط لتزويد كييف بدفعة جديدة من المروحيات الحربية، وتبحث تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات "إف-16".


وأعلنت تشيرنوخوفا مؤخرا، أن المروحيات الروسية من طراز "مي-24بي/35" التي يستخدمها الجيش التشيكي تعمل بشكل ممتاز، بالرغم من أن استخدامها استمر لفترة أطول مما كان متوقعا.
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وأشارت إلى احتمال استخدام هذه المروحيات في أوكرانيا، في حين ستستبدلها التشيك بمروحيات أميركية من طراز "UH-1Y Venom" و"AH-1Z Viper". 

وأفادت وسائل الإعلام التشيكية بأن التشيك ستشتري 8 مروحيات "UH-1Y Venom" و4 مروحيات "AH-1Z Viper" من الولايات المتحدة بقيمة 660 مليون دولار.

ومن المتوقع أن تصل هذه المروحيات إلى التشيك قبل نهاية عام 2024. (روسيا اليوم)
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