سماع دوي انفجارات في منطقتي فينيتسا وجيتومير بأوكرانيا

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات في منطقتي فينيتسا وجيتومير بأوكرانيا.

وفي وقت سابق، دوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا، ماعدا بعض المقاطعات غرب البلاد.

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وكان مقاتلو اللواء 200 من المنطقة العسكرية الجنوبية، صدوا يوم الخميس، هجوما مضادا فاشلا من قبل القوات الأوكرانية بدأ قبل عدة أيام.



وأفاد ضابط استطلاع روسي في المنطقة العسكرية الجنوبية أنه نتيجة للمحاولات النشطة التي استمرت عدة أيام للهجوم المضاد من قبل قوات اللواء الميكانيكي المنفصل 30 بالقرب من أرتيوموفسك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية حوالي 8 قطع من المعدات الثقيلة والأسلحة، فضلا عن مقتل نحو 80 جنديا. (سبوتنيك)