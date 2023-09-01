"يمكنه أداء دور حارس السرداب"... إيلون ماسك يهين بايدن

تحدث رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، بشكل حاد في شبكة التواصل الاجتماعي "X" ("تويتر" سابقا) عن عمر الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.



وفي تعليقه على صورة للزعيم "المتجمد" للحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل (81 عاما) كتب ماسك: " يمكن لماكونيل وبايدن تجربة أداء دور حارس السرداب (شخصية المسلسل التلفزيوني "حكايات من سرداب" ("Tales from the Crypt") - بدون مكياج ومؤثرات خاصة!".

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وفي تغريدة أخرى وصف الملياردير ماكونيل بـ"الرجل الفقير" الذي حان وقت التقاعد بالنسبة له، مضيفا أن ا يحدث به هو "وصمة عار على الوطن".

وتداولت في الولايات المتحدة، سابقا، مقطع فيديو يظهر ماكونيل الذي التزم الصمت وتجمد أثناء مؤتمر صحفي عندما سئل عن خططه للترشح لإعادة انتخابه في عام 2026. ولم تتمكن مساعدة ماكونيل التي كررت السؤال بصوت عال مباشرة في أذن السيناتور، من إخراجه من ذهوله. ووجد ماكونيل نفسه في نفس الوضع في يوليو الماضي، عندما "تجمد" أثناء مؤتمر صحفي أيضا.

ويعد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، الذي سيبلغ 81 عاما في عام 2023، أكبر رئيس سنا في تاريخ الولايات المتحدة. (RT)