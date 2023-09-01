Advertisement

عربي-دولي

"خسارة كبيرة".. أوكرانيا فقدت أحد أقرب حلفائها

Lebanon 24
01-09-2023 | 00:18
A-
A+
Doc-P-1102977-638291495029606866.jpg
Doc-P-1102977-638291495029606866.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبرت صحيفة "بريتبارت" أن استقالة وزير الدفاع البريطاني بن والاس شكلت خسارة كبيرة لكييف التي فقدت فيه أحد أقرب حلفائها.
الصحيفة استذكرت دعم والاس لكييف خلال أربع سنوات، حيث أشرف على "الدعم العسكري" البريطاني وشدد على موقفه الحازم من النزاع في أوكرانيا.
Advertisement
 
 
كما دعا والاس إلى زيادة التمويل للقوات البريطانية، معتبرا أنه خلال العقد المقبل "سيصبح العالم أقل أمانا واستقرارا".

وتم تعيين وزير الطاقة غرانت شابس أحد الحلفاء الأكثر ولاء لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، خلفا لوالاس.

وفي مقابلة مع صحيفة "التايمز" في يوليو، أكد والاس نيته التنحي في الخريف واعتزال السياسة. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:17 | 2023-09-01
02:02 | 2023-09-01
01:54 | 2023-09-01
01:40 | 2023-09-01
01:29 | 2023-09-01
01:26 | 2023-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24