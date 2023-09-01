"خسارة كبيرة".. أوكرانيا فقدت أحد أقرب حلفائها

اعتبرت صحيفة "بريتبارت" أن استقالة وزير الدفاع البريطاني بن والاس شكلت خسارة كبيرة لكييف التي فقدت فيه أحد أقرب حلفائها.

الصحيفة استذكرت دعم والاس لكييف خلال أربع سنوات، حيث أشرف على "الدعم العسكري" البريطاني وشدد على موقفه الحازم من النزاع في أوكرانيا.

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كما دعا والاس إلى زيادة التمويل للقوات البريطانية، معتبرا أنه خلال العقد المقبل "سيصبح العالم أقل أمانا واستقرارا".



وتم تعيين وزير الطاقة غرانت شابس أحد الحلفاء الأكثر ولاء لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، خلفا لوالاس.



وفي مقابلة مع صحيفة "التايمز" في يوليو، أكد والاس نيته التنحي في الخريف واعتزال السياسة. (روسيا اليوم)