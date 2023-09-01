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عربي-دولي

"كان يصبّح باللغة العربية".. حارس يكشف مفاجأة حول الأميركي القتيل بالعراق

Lebanon 24
01-09-2023 | 00:37
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بعد إصدار القضاء العراقي أمس الخميس، حكماً بالمؤبد على خمسة أشخاص في جريمة مقتل المواطن الأميركي ستيفن إدوارد ترول في بغداد العام الماضي، تكشفت تفاصيل جديدة.
فقد كشف حارس أمن يعمل في الحي السكني المتواضع الذي كان يقيم فيه ترول في ذلك الوقت، أن المدرس الأميركي كان يحييه باللغة العربية كل صباح وهو في طريقه إلى العمل.
كما أكد أنه كان محبوباً لدى جيرانه العراقيين.
 
إيراني و4 عراقيين
 
فيما أوضح مسؤولان في المخابرات العراقية، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما لأنهما ليسا مخولين بالحديث، أن إيرانيا وأربعة عراقيين أدينوا بقتل ترول، وفق ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.
إلا أن القضاء لم يكشف أسماء المتورطين الخمسة.
لكن أحد المسؤولين أفاد بأن المشتبه به الأول الذي تم اعتقاله هو من أرشد السلطات إلى اسم الإيراني محمد علي رضا، الذي اعتقل في مدينة النجف العراقية بعد عودته إلى العراق من إيران. (العربية)
 
 
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