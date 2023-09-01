في أول زيارة له.. البابا فرنسيس يزور منغوليا

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وصل البابا فرنسيس إلى منغوليا، لتحية الجالية الكاثوليكية الصغيرة هناك، بعدما أرسل في وقت سابق "بركات وحدة وسلام" من على متن طائرته إلى الصين.ووصل البابا فرنسيس، الذي تراجعت صحته في السنوات القليلة الماضية، إلى مطار أولان باتور على متن طائرة مستأجرة مع عدد كبير من المرافقين وبعض الصحفيين.