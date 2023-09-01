منها سيول وطوكيو.. اليكم أفضل الوجهات السياحية الساحرة في آسيا

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ما هي أفضل الوجهات السياحية في آسيا؟ تعتبر دول شرق اسيا من أفضل الوجهات السياحية، فإذا كُنت ممن يُحبون السفر والرغبة الاستمتاع بأماكن سياحية ساحرة، فربما تجعل وجهتك التالية إلى آسيا، حيث تتميز العديد من المدن بأجواء فريدة، تضيف لتجاربك السابقة تنوع ثقافي مُختلف.

فوكيت – تايلاند



قد تكون تايلند واحدة من أجمل الوجهات السياحية في العالم وخصوصاً بين الأزواج الجدد. وتنتشر في تايلند صالونات المساج الذي يشتهر بها البلد ككل، وإذا كنت تنوي الاقتصاد فبإمكانك أخذ مساج على أحد الأرصفة من قبل أشخاص مختصين بالمساج التقليدي التايلندي وهو أمر عادي جادً في هذا البلد.



قد تكون تجربة التسوق في تايلند أمراً ممتعاً أيضا بالإضافة إلى تجربة المطبخ المحلي وزيارة الشواطئ ذات المياه الكريستالية، فإذا كنت تود زيارة واحدة من أجمل و أنظف الشواطئ في العالم فعليك التوجه إلى فوكيت.



هوي آن في فيتنام



إن مدينة هوي آن الشهيرة واحدة من أفضل الأماكن التي يمكن استكشافها كواحدة من المواقع التراثية. يمكن تحديد زيارتك إلى هذه المدينة المميزة ليتزامن مع مهرجان القناديل الورقية الذي يقام سنوياً فيها والذي يجعلها واحدة من أفضل الأماكن التي يمكن أن يقصدها السياح في آسيا.



بالإضافة إلى ذلك، يمكنك زيارة المتاحف المتنوعة والمشاركة بالمهرجانات والفعاليات الممتعة للحصول على الطعم الآسيوي الحقيقي والتعرف على التقاليد الآسيوية العريقة.



بالي في إندونيسيا



للاستمتاع بعطلة منعشة وممتعة ليس هناك خيار أفضل من بالي في إندونيسيا. يمكنك في هذا المكان المميز الاندماج في مغامرات رياضية متنوعة والاستمتاع على الشواطئ فيما ستذكره لاحقاً بأفضل عطلة قضيتها في حياتك.





نوارا إليا في سريلانكا



عليك أن تحرص على زيارة سريلانكا ضمن جولتك السياحية الى آسيا، فهي واحدة من أجمل الأماكن التي يمكن زيارتها في القارة إن لم يكون في العالم كله حيث يحيط بها المحيط الهندي من جهة وخليج البنغال من الجهة الأخرى وهي بلد غني بالجمال الطبيعي.



وتتميز منطقة نوارا إليا في سريلانكا بوديانها الخضراء المميزة وحدائق الشاي والهضاب الانسيابية، ولذلك قد تكون زيارتها ممتعة للعين والروح وننصحكم بتضمينها في جدولكم السياحي الآسيوي هذا العالم.



بارو في بوتان

قد تكون بوتان واحدة من أكثر بلدان العالم سعادة وبهجة وسلاماً في العالم. لذلك إذا كنت تتشوق لقضاء عطلة هادئة وسلسلة فما عليك إلا التوجه إلى هذه البلد وتحديداً إلى مدينة بارو حيث الطقس جميل ويقع الزائرون بغرامه. تشتهر بارو أيضاً بمسار بيت النمر والمعابد العديدة الموجودة فيها.



بوخارا في نيبال



تتيح نيبال لزوارها أفخم وأوسع إطلالة على جبال الهيمالايا، وبوخارا مدينة صغيرة في نيبال يحرص سنوياً على زيارتها عشاق المغامرة والاستكشاف وتسلق الجبال، وحتى في أعلى نقطة من هذه المدينة تكون الرؤية واضحة ومبهرة.





مع ذلك يفضل زيارة هذه المدينة خلال الربيع والصيف تجنباً لمواجهة انهيارات ثلجية أو طقس حاد في المرتفعات الشاهقة.



ساراواك في بورنيو

بورنيو واحدة من أجمل وأقل مناطق آسيا شهرة واستكشافاً. لذلك قد تكون ساراواك في بورنيو واحدة من أفضل الوجهات السياحية الصيفية.



يمكن أن يطلق الكثيرون لقب الجنة المخفية على ساراواك بسبب جمالها الطبيعي البكر الذي يتيح للزوار التجوال فيها وممارسة الرياضات المائية بالإضافة إلى العديد من المغامرات والرياضيات المتاحة فيها.



سيول في كوريا الجنوبية

إذا كنت من محبي الإجازات الهادئة والتي تبعث على الاسترخاء في هذا الوقت من العام فيجدر بك زيارة كوريا الجنوبية.



لا تتخطى معدلات درجات الحرارة في كوريا الجنوبية 17 درجة مما يتيح الاستمتاع بكل أنواع النشاطات من قبل كل أنواع السياح مهما اختلفت أذواقهم. يمكنك أن تزور المنتزهات الطبيعية في سيئول مثل جيريسان وسونغنيسان وسيوراكسان، كما يمكنك تجربة الطعام الكوري الذي يبدو لذيذاً جداً على الإنترنت.



طوكيو في اليابان

تبهر طوكيو زوارها بألوانها الساطعة وحياتها الليلية الصاخبة وفرص حضور الحفلات المجنونة التي تقام بشكل دائم في هذا البلد.



بالإضافة إلى ذلك تتاح لزوار طوكيو فرصة مشاهدة المباني الشاهقة التي تحتوي على بعض مواقع الجذب السياحي المميزة، كما أن المدينة تضم بعض الأسواق العالمية والشعبية على حد سواء مما يقدم فرصة تسوق مميزة للسياح.



إذا كنت من محبي فن الأنمي الياباني فبإمكانك ارتياد الفعاليات والمنتديات والمهرجانات التي تحتفل بأعمال الأنمي الشهيرة. أما إذا كنت من عشاق التكنولوجيا التي يتفرّد بها كوكب اليابان، فبإمكانك اصطحاب العديد من الاختراعات والأدوات المفيدة معك من طوكيو.



قد تكون أكثر تجارب اليابان غرابة وإثارة بالنسبة للزوار العالميين هي تجربة الفنادق المصغرة التي بالكاد تتسع لشخص واحد، كما يمكن تجربة الطعام والمشروبات اليابانية المميزة والتعرف على عادات وتقاليد البلد. (أخبار الآن)