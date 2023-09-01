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هجوم بطائرتين مسيرتين أوكرانيتين على موسكو ومحطة نووية في كورسك

Lebanon 24
01-09-2023 | 01:29
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أعلن عمدة موسكو أن الدفاعات الجوية دمرت مسيّرة أوكرانية فوق ضاحية ليوبيرتسي استهدفت العاصمة، فيما أعلن حاكم مقاطعة كورسك إسقاط مسيرة استهدفت محطة نووية في المقاطعة.

وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين على "تيلغرام": "أحبطت قوات الدفاع الجوي بالقرب من ليوبرتسي محاولة أخرى لتحليق طائرة بدون طيار استهدفت موسكو".
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كما ذكر حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، أن طائرتين بدون طيار أوكرانيتين هاجمتا محطة كورتشاتوف النووية في مدينة كورتشاتوف بالمقاطعة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمبنى إداري ومبنى سكني.

وكتب في قناته على "تيليغرام": "في الصباح، تعرضت منطقة كورتشاتوف لهجوم بطائرتين بدون طيار أوكرانيين ولحقت أضرار بمبنى إداري وآخر سكني".

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية مسيرة في مقاطعة بيلغورود، وقال حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف في قناته على "تيليغرام": "لقد اشتغلت أنظمة الدفاع الجوي في منطقة بيلغورود، تم إسقاط مسيرة دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو أضرار".

ولضمان سلامة الملاحة الجوية، تم تأجيل 32 رحلة وإلغاء 20 في مطاري "فنوكوفو" و"دوموديدوفو" بموسكو صباح الجمعة.

وحتى الساعة 06.44 بتوقيت موسكو يوم الجمعة، تم تأجيل 15 رحلة جوية وإلغاء 6 رحلات في "فنوكوفو"، وتأخير 17 رحلة جوية وإلغاء 14 رحلة في "دوموديدوفو". (روسيا اليوم)
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