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رئيس الوزراء الياباني يزور إندونيسيا والهند الأسبوع المقبل

Lebanon 24
01-09-2023 | 01:23
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يسافر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الأسبوع المقبل، لحضور اجتماعات قمة في إندونيسيا مع رابطة دول جنوب شرق آسيا وأخرى في الهند لمجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى.

بحسب وكالة "كيودو" اليابانية، من المتوقع أن يجري كيشيدا، خلال الجولة التي تستمر أسبوعاً اعتباراً من الثلاثاء، محادثات ثنائية مع قادة الدول الأخرى، بما في ذلك إندونيسيا والهند، على هامش القمتين، حسبما قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحافي.
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ويقول مراقبون إن التركيز ينصب على ما إذا كان كيشيدا سيجتمع مع أي مسؤولين صينيين رفيعي المستوى، حيث تعرضت العلاقات بين البلدين الآسيويين لضغوط متزايدة بعد أن بدأت اليابان في إطلاق المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة في البحر.
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