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عربي-دولي

قديروف يعلن "ولائه الأعمى" لبوتين: مستعد.. حتى لو كانت النتيجة موتي!

Lebanon 24
01-09-2023 | 01:40
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قال الزعيم الشيشاني، رمضان قديروف، إنه "مستعد للموت" من أجل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الوقت الذي يسعى فيه العديد من القادة والمسؤولين إلى تبديد أي شكوك بشأن ولائهم لقاطن قصر الكلرملين، بعد وفاة زعيم مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، بحسب تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" اللندنية.
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فبعد يوم من جنازة "طباخ الرئيس" الخاصة في مسقط رأسه بمدينة سان بطرسبرغ، كتب قديروف على وسائل التواصل الاجتماعي أنه وبصفته مجرد "جندي عادي" في خدمة بوتين، فإنه "ينتمي إلى روسيا ومصالحها".
 
وأرفق التدونية التي نشرها على حسابه في تطبيق "تليغرام" بصورة شخصية له وللرئيس الروسي، التقطها خلال اجتماع جمعهما منذ عدة شهور.
 
وأضاف: "أنا مستعد لتنفيذ أي أمر يصدره فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين)، حتى لو كانت النتيجة موتي".
 
وقد أدى قديروف وبريغوجين أدوارا مماثلة في الأشهر الأولى من غزو أوكرانيا، إذ قام الرجلان بتجنيد الرجال والمقاتلين لزجهم في ساحات القتال، كما انتقدا علناً الطريقة التي تدير بها وزارة الدفاع الروسية وكبار جنرالات الجيش، الحرب. (الحرة)
 

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