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عربي-دولي

خريطة تُصدرها منذ سنوات أشعلت موجات استنكار… هذا ما يجري بين الصين وجيرانها!

Lebanon 24
01-09-2023 | 01:54
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خلال الأيام الماضية، أشعلت خريطة تصدرها الصين دورياً منذ سنوات، موجات استنكار من قبل جيران القوة الاقتصادية الكبرى.فقد انضمت الفلبين أمس إلى الهند وماليزيا للاعتراض على نسخة الخريطة الوطنية الجديدة التي أصدرتها السلطات الصينية يوم الاثنين الماضي، كما دأب على فعله من العام 2006، بتصحيح ما تعتبره بكين "خرئط إشكالية تشوه حدودها الإقليمية."
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وأكدت الفلبين أنها ترفض تلك الخريطة بسبب تضمنها خطاً حول مناطق متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، سبق أن خضعت لحكم محكمة دولية في 2016 لصالح مانيلا. كذلك فعلت ماليزيا أيضا، رافضة أي محاولة صينية لقضم أراضيها.

فيما سبقتهما الهند وكانت أول من اشتكت يوم الثلاثاء عندما سجلت "احتجاجها القوي" على ضم ولاية أروناتشال براديش الهندية وهضبة أكساي تشين المتنازع عليها إلى الأراضي الصينية. أما بكين فلم تجد سوى وسيلة واحدة للرد، مخففة من القضية، وداعية جيرانها إلى عدم المبالغة.

وجاء هذا التوتر بعد أيام على لقاء نادر جمع الرئيس الصيني شي جين بينغ، برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على هامش قمة "بريكس" بجنوب إفريقيا حيث اتفقا على "تكثيف الجهود" لتهدئة التوترات على حدودهما المتنازع عليها، في ما اعتبر خطوة نحو إصلاح علاقة البلدين المشحونة.

كما أتى قبل اجتماع محتمل بين مودي وشي في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي الأسبوع المقبل إذا حضر الرئيس الصيني. (العربية)
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