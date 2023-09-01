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عربي-دولي

تنكر ودخل تجمعاً.. رجل يضرب نائباً بالبرلمان شاهدوا ماذا حصل (فيديو)

Lebanon 24
01-09-2023 | 02:17
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انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو أظهر اعتداء أحد الأشخاص على النائب في مجلس النواب العراقي "بدر الفحل".

فقد انهال مواطن تنكّر على هيئة رجل يوزع الماء على الحضور أثناء جلسة عشائرية في "ناحية العلم" بمحافظة صلاح الدين، بالضرب المبرح على النائب دون معرفة الأسباب.

لكمات على الوجه والجسد
وبينما كان أحدهم يتحدث، اندلع الشجار من خلفهم ما فجر نزاعا أوسع أدى لتراشق بالكراسي بين المتواجدين.

وتعرض النائب لعدة لكمات على جسده ووجهه نتيجة الاعتداء، إلى أن تم سحبه وسط الاشتباكات.

في حين لم يصدر أي بيان رسمي يوضح أسباب المشاجرة أو علاقة المعتدي بالنائب، إلا أن المكتب الإعلامي للفحل نشر مجموعة من الصور عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، يظهر النائب وهو في حالة جيدة بعد الاعتداء.
 
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كما أطلّ في الصورة، رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة باسم البدري، ونائب رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة صلاح مزاحم الجبوري.

ووفق التعليق، حضر هؤلاء للاطمئنان على النائب الفحل بعد الاعتداء.

هيئة المساءلة والعدالة
يشار إلى أن مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهر حادثة الاعتداء، كان حصد عشرات المشاركات والتعليقات.

أما بدر الفحل، فهو نائب بالبرلمان العراقي، عينه رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي عضوا بالهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة عام 2020.(العربية)

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