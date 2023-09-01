تركيا تعلن بيع 18 طائرة "بيرقدار" إلى هذه الدولة العربية

وقعت الكويت عقدا لشراء 18 طائرة مسيرة "درون" تركية الصنع، من طراز بيرقدار TB2 الشهيرة.

وأكدت السفيرة التركية لدى الكويت طوبى سونمز، أن الطائرات "جاهزة للتسليم وقتما تشاء الكويت"، معربة عن استعداد بلادها "لتزويد الكويت بكل المعدات العسكرية التي تطلبها".

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وأشادت سونمز، خلال احتفال السفارة التركية في الكويت بالذكرى الـ101 ليوم النصر، بمستوى التعاون العسكري والأمني بين البلدين، وسعيهما إلى تحسين القدرات الدفاعية.



وذكرت أن الجيش التركي "قطع شوطا طويلا في مجال الإصلاحات والتخطيط والتدريب والاستثمار في التكنولوجيا والتحديث المؤسسي، حتى أصبح اليوم واحدا من أرقى وأقوى الجيوش في العالم".



ولفتت السفيرة إلى أن المعدات العسكرية التركية الصنع "تشكل الآن أكثر من %75 من مخزوننا، ليس هذا فحسب، بل برزنا أيضا كمزود موثوق للمعدات الدفاعية لشركائنا العالميين، وفي 2022 سجلت صادرات الأسلحة التركية رقماً قياسياً بلغ 4.4 مليارات دولار".



من جهته، أكد رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية في الكويت، العميد محمد الجسار، عمق العلاقات التاريخية الممتدة لعقود طويلة بين الكويت وتركيا، لافتا إلى انتهاج البلدين سياسة التعاون لنشر السلام والاستقرار.



وأضاف في كلمة ألقاها خلال الحفل نيابة عن رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض، أن لدى الكويت وتركيا العديد من القواسم المشتركة، فهما تسعيان إلى السلام وتتمسكان بالمبادئ الدفاعية نفسها.



وأشار إلى أن التعاون الدفاعي ما بين البلدين يواصل نموه في قطاعات عدة، لافتا إلى الاجتماعات المستمرة بين مسؤولي الدفاع في البلدين لاستكشاف آفاق التعاون وتبادل الأفكار والرؤى ووجهات النظر. (RT)