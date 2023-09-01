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عربي-دولي
نائب رئيس الوزراء الإيطالي يزور الصين الأحد
Lebanon 24
01-09-2023
|
03:23
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قالت وزارة الخارجية الصينية، إن نائب رئيس الوزراء الإيطالي أنطونيو تاياني سيزور الصين، الأحد.
وأضافت، في مؤتمر صحافي اعتيادي، إن زيارة المسؤول الإيطالي ستستمر من الأحد إلى الثلاثاء.
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نائب رئيس الوزراء الإيطالي
أنطونيو تاياني
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