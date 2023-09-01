نائب رئيس الوزراء الإيطالي يزور الصين الأحد

قالت وزارة الخارجية الصينية، إن نائب رئيس الوزراء الإيطالي أنطونيو تاياني سيزور الصين، الأحد.



وأضافت، في مؤتمر صحافي اعتيادي، إن زيارة المسؤول الإيطالي ستستمر من الأحد إلى الثلاثاء.

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