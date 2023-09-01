29
o
بيروت
31
o
طرابلس
26
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
21
o
بشري
30
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
تنتشرُ بكثافة.. كيف تؤثر العملات المُشفرة على التجارة حول العالم؟
Lebanon 24
01-09-2023
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرَ موقع "أتلايار" الإسباني تقريراً تحدث فيه عن تأثير العملات المشفرة على التجارة العالمية بما تقدمه من فرص كبيرة في الاقتصاد الرقمي وانتشارها المتسارع كشكل من أشكال الدفع.
Advertisement
وقال الموقع في تقريره إنه على الرغم من أن العملات المشفرة توفر عدداً من الفوائد للتجارة العالمية إلا أنها تنطوي أيضاً على عدد من التحديات خاصة على مستوى التنظيم والتشريع.
وفي السنوات الأخيرة، اعتمدت العملات المشفرة كوسيلة للاستثمار والتحوط من الأزمات الاقتصادية والمالية.
وتساهم هذه العملات الرقمية اللامركزية، التي تستخدم تقنية البلوكشين لضمان أمان المعاملات وشفافيتها، على إحداث تغييرات كبيرة في التجارة العالمية.
وبدءاً من اعتمادها المُتسارع كشكل من أشكال الدفع وحتى ابتكار نماذج أعمال وفرص في الاقتصاد الرقمي، تعمل العملات المشفرة على تغيير طريقة عمل الشركات وتنافسها. ومع انضمام المزيد من الشركات إلى ثورة العملات المشفرة، من المتوقع أن تستمر هذه التغييرات وتتكثف في السنوات القادمة.
وذكر الموقع الإسبانيّ أنَّ العملات المشفرة أصبحت في السنوات الأخيرة من بين أكثر المواضيع إثارة للجدل في عالم التمويل، وأضاف: "من البيتكوين إلى الإيثيريوم، تعمل هذه العملات الرقمية اللامركزية على تغيير الطريقة التي يشتري بها الناس السلع والخدمات ويبيعونها حول العالم. لكن العملات المشفرة لا تؤثر على المستهلكين الأفراد فقط وإنما تقود أيضا تغييرات كبيرة في التجارة العالمية، بدءاً من الاعتماد المتسارع للعملات المشفرة كشكل من أشكال الدفع إلى الابتكار في نماذج الأعمال والفرص التي تقدمها في الاقتصاد الرقمي".
من بين الطرق التي أحدثت بها العملات المشفرة تغييراً في التجارة العالمية اعتمادها المتسارع كشكل من أشكال الدفع. وفعلياً، باتت المزيد من الشركات تقبل البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة الأخرى كطريقة للدفع، ما يؤدي إلى تغيير الطريقة التي يشتري بها الناس السلع والخدمات ويبيعونها في جميع أنحاء العالم.
ويوفر اعتماد العملات المشفرة كطريقة للدفع سلسلة من الفوائد لكل من المستهلكين والشركات. وبالنسبة للمستهلكين، توفر العملات المشفرة أماناً وخصوصية أكبر من طرق الدفع التقليدية. علاوة على ذلك، تعتبر العملات الرقمية أسرع وأرخص من طرق الدفع التقليدية، خاصة بالنسبة للمعاملات الدولية.
وتعتبر هذه التكنولوجيا اللامركزية والآمنة أساس معظم العملات المشفرة وتقدم عدداً من المزايا الرئيسية للمعاملات التجارية، وتكمن إحدى المزايا الرئيسية لتقنية البلوكشين في الأمان. ونظراً لأن تقنية البلوكشين تستخدم شبكة لا مركزية من العقد للتحقق من المعاملات والتثبت من صحتها، فإنه من الصعب جداً على المتسللين أو لصوص الهوية التلاعب بالمعلومات أو سرقتها.
وتوفر هذه الشبكة أيضاً قدراً أكبر من الشفافية في المعاملات التجارية، إذ يتم تسجيل كل معاملة تتم عبر البلوكشين في سجل عام ودائم، ما يعني أنه يمكن لجميع الأطراف المشاركة في المعاملة عرض تاريخ المعاملة والتحقق منها. وتجعل ميزات الأمان والشفافية تقنية البلوكشين جذابة بشكل خاص للشركات التي تتطلع إلى تحسين أمان وكفاءة معاملاتها التجارية.
وذكر الموقع أنه مع تحول المزيد من الشركات إلى التكنولوجيا الرقمية، ظهرت العملات المشفرة كوسيلة فعالة لتسهيل التجارة عبر الإنترنت. وفي هذا السياق، تقدم العملات المشفرة عدداً من المزايا الرئيسية للتداول عبر الإنترنت. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام العملات المشفرة في المعاملات الدولية دون القلق بشأن أسعار صرف العملات أو القيود المصرفية.
وتوفر العملات المشفرة أيضاً قدراً أكبر من الخصوصية والأمان مقارنةً بطرق الدفع الأخرى عبر الإنترنت. وبحسب الموقع، فإنهُ من المتوقع أن تلعب العملات المشفرة دوراً متزايد الأهمية في تسهيل التجارة العالمية في الاقتصاد الرقمي. وإلى جانب الفوائد التي تقدمها العملات المشفرة من حيث الأمان والشفافية وسهولة الاستخدام، فإنها تخلق أيضاً فرصاً جديدة لابتكار نماذج الأعمال.
وعلى سبيل المثال، يمكن استخدام العملات المشفرة لإنشاء أشكال جديدة من التمويل للشركات، مثل عروض العملات الأولية. كذلك، فإن تلك العملات تتيح عمليات الطرح الأولي للشركات جمع الأموال بسرعة وسهولة من دون الحاجة إلى المرور عبر قنوات التمويل التقليدية.
وأشار الموقع الإسباني أيضاً إلى أنه يمكن استخدام العملات المشفرة لإنشاء نماذج أعمال جديدة تعتمد على تقنية البلوكشين. فعلى سبيل المثال، يمكن للشركات استخدام تقنية البلوكشين لإنشاء أنظمة تصويت أو هوية آمنة ولا مركزية.
وعلى الرغم من أن العملات المشفرة توفر عدداً من الفوائد للتجارة العالمية، إلا أنها لا تخلو من المشاكل. ومع تزايد شعبية العملات المشفرة، أصبحت حاجة المستخدمين والحكومات لحماية مصالحهم الاستثمارية أكبر.
(عربي21)
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هيفا وهبي بجلسة تصوير بملابس البحر على المسبح.. وضعيات جريئة
Lebanon 24
هيفا وهبي بجلسة تصوير بملابس البحر على المسبح.. وضعيات جريئة
12:20 | 2023-08-31
31/08/2023 12:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
01/09/2023 12:44:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم فنانا معروفا.. شقيقه توفي اليوم: ربنا يرحمك يا رب
Lebanon 24
الموت يؤلم فنانا معروفا.. شقيقه توفي اليوم: ربنا يرحمك يا رب
14:27 | 2023-08-31
31/08/2023 02:27:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بدا مُتعبا وبوجه شاحب.. راغب علامة يُثير قلق الجمهور شاهدوا آخر ظهور له (صورة)
Lebanon 24
بدا مُتعبا وبوجه شاحب.. راغب علامة يُثير قلق الجمهور شاهدوا آخر ظهور له (صورة)
02:43 | 2023-09-01
01/09/2023 02:43:53
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي مع والده بحادث سير مروع.. الممثل الطفل "رابي" في ذمة الله (صور)
Lebanon 24
توفي مع والده بحادث سير مروع.. الممثل الطفل "رابي" في ذمة الله (صور)
00:19 | 2023-09-01
01/09/2023 12:19:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:10 | 2023-09-01
كييف: الهجمات بالمسيّرات على الأراضي الروسية ستزداد
11:00 | 2023-09-01
الكرملين يعلق على إقامة منشآت للصناعة العسكرية في أوكرانيا
10:40 | 2023-09-01
لا حدود لمداه.. صاروخ روسي مرعب تحدث عنه بوتين لا يمكن إيقافه بات على أهبة الاستعداد (فيديو)
10:30 | 2023-09-01
باكستان.. مقتل 9 عسكريين بهجوم انتحاري
10:15 | 2023-09-01
قنديل فلكي عملاق يضيء سماء سوريا ويستمر لايام.. شاهدوا جمال القمر (صور)
09:30 | 2023-09-01
عقب مقتل العريس.. ولي عهد الاردن في منزل الضحية ورسالة صارمة: خلص بكفي! (فيديو)
فيديو
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
01/09/2023 18:13:58
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
01/09/2023 18:13:58
Lebanon 24
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
02:30 | 2023-08-29
01/09/2023 18:13:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24