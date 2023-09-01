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عربي-دولي

أهم حدث عسكري بالشرق الأوسط.. انطلاق مناورات "النجم الساطع- 2023"

Lebanon 24
01-09-2023 | 03:58
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انطلقت مناورات "النجم الساطع- 2023"، في أكبر حدث عسكري بمنطقة الشرق الأوسط بمشاركة ثماني دول، وفق ما أفاد المتحدث باسم الجيش المصري.

ويعتبر تدريب "النجم الساطع"، أهم وأكبر المناورات المشتركة في منطقة الشرق الأوسط، وانطلق أمس 31 آب وسيستمر حتى 14 أيلول الجاري.
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ويشارك في التدريب أكثر 8 آلاف مقاتل من 34 دولة، ويستهدف تعزيز علاقات التعاون العسكري وبناء القدرات لمواجهة التهديدات والمخاطر المشتركة.

وسلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على إعلان الجيش المصري مشاركة 34 دولة و8 آلاف مقاتل في مناورات "النجم الساطع".

وبدأت هذه المناورات للمرة الأولى في تشرين الأول 1980، بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 1979، واستؤنفت عام 1981، ثم أصبحت تجرى في الخريف كل عامين.

وفي 2018، استضافت مصر فاعليات "النجم الساطع" بمشاركة 9 دول، أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا، و16 دولة أخرى بصفة مراقب، بينها باكستان والهند، وبمشاركة 21 دولة في 2021، وذلك إثر تعطلها في 2020 جراء تفشي جائحة كورونا.(روسيا اليوم)




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