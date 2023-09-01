30
o
بيروت
33
o
طرابلس
28
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
30
o
بعلبك
18
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أهم حدث عسكري بالشرق الأوسط.. انطلاق مناورات "النجم الساطع- 2023"
Lebanon 24
01-09-2023
|
03:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
انطلقت مناورات "النجم الساطع- 2023"، في أكبر حدث عسكري بمنطقة الشرق الأوسط بمشاركة ثماني دول، وفق ما أفاد المتحدث باسم الجيش المصري.
ويعتبر تدريب "النجم الساطع"، أهم وأكبر المناورات المشتركة في منطقة الشرق الأوسط، وانطلق أمس 31 آب وسيستمر حتى 14 أيلول الجاري.
Advertisement
ويشارك في التدريب أكثر 8 آلاف مقاتل من 34 دولة، ويستهدف تعزيز علاقات التعاون العسكري وبناء القدرات لمواجهة التهديدات والمخاطر المشتركة.
وسلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على إعلان الجيش المصري مشاركة 34 دولة و8 آلاف مقاتل في مناورات "النجم الساطع".
وبدأت هذه المناورات للمرة الأولى في تشرين الأول 1980، بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 1979، واستؤنفت عام 1981، ثم أصبحت تجرى في الخريف كل عامين.
وفي 2018، استضافت مصر فاعليات "النجم الساطع" بمشاركة 9 دول، أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا، و16 دولة أخرى بصفة مراقب، بينها باكستان والهند، وبمشاركة 21 دولة في 2021، وذلك إثر تعطلها في 2020 جراء تفشي جائحة كورونا.(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الموت يؤلم فنانا معروفا.. شقيقه توفي اليوم: ربنا يرحمك يا رب
Lebanon 24
الموت يؤلم فنانا معروفا.. شقيقه توفي اليوم: ربنا يرحمك يا رب
14:27 | 2023-08-31
31/08/2023 02:27:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي بجلسة تصوير بملابس البحر على المسبح.. وضعيات جريئة
Lebanon 24
هيفا وهبي بجلسة تصوير بملابس البحر على المسبح.. وضعيات جريئة
12:20 | 2023-08-31
31/08/2023 12:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون توقف أمين سجل عقاري
Lebanon 24
عون توقف أمين سجل عقاري
06:49 | 2023-08-31
31/08/2023 06:49:55
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
01/09/2023 12:44:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مفاجأة فريقها... الملكة رانيا تستعين بأغنية أحمد سعد: إيه الناس الحلوة دي! (صور)
Lebanon 24
بعد مفاجأة فريقها... الملكة رانيا تستعين بأغنية أحمد سعد: إيه الناس الحلوة دي! (صور)
10:40 | 2023-08-31
31/08/2023 10:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:51 | 2023-09-01
خطوات استباقية في رواندا والكاميرون... خوفا من سيناريو الغابون
04:47 | 2023-09-01
لم يتمكن المقيمون من مغادرة غرفهم بسبب الدخان.. حريق في فندق 5 نجوم وسط إسطنبول (صور)
04:45 | 2023-09-01
من العاصمة ليبرفيل.. تفاصيل "ساعات القلق" منذ انقلاب الغابون
04:35 | 2023-09-01
زيلينسكي: لا سلام مستدام دون القرم ودونباس
04:31 | 2023-09-01
فضيحة في إسرائيل.. وزيرٌ يُغطي حاخاماً ارتكبَ جرائم جنسية!
04:22 | 2023-09-01
بعد "فضيحة" زوجها... رئيسة وزراء إستونيا واثقة من بقائها في السلطة
فيديو
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
01/09/2023 12:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
01/09/2023 12:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
02:30 | 2023-08-29
01/09/2023 12:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24