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عربي-دولي

بعد "فضيحة" زوجها... رئيسة وزراء إستونيا واثقة من بقائها في السلطة

Lebanon 24
01-09-2023 | 04:22
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قالت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس إن دعم الائتلاف الحاكم سيسمح لها بالبقاء بمنصبها رغم كشف تعامل زوجها التجاري المكثف مع روسيا، خلافا للعقوبات التي تنادي بها وترغم بلادها عليها.

وقالت كالاس في حديث لـ"بلومبرغ": "الآن أنا متأكدة من ذلك، وشركائي في الائتلاف أكدوا لي هذا".
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وكانت بوابة البث الحكومية ERR قد ذكرت أن شركة النقل Stark Logistics، المملوكة جزئيا لأرفو هاليك زوج كالاس، ما زالت تواصل نقل البضائع من وإلى روسيا.

وكان لهذه المعلومات صدى كبير بالمجتمع الإستوني، فيما أشار منتقدو كالاس إلى أنها واحدة من أكثر المطالبين في إستونيا وأوروبا بوقف الأعمال التجارية مع روسيا.

وقال زوج كالاس الأسبوع الماضي إنه باع جميع أسهمه في شركة Stark Logistics، واستقال من مجلس إدارة الشركة.

ولم تحضر كالاس يوم الثلاثاء اجتماعا مشتركا للجان الخاصة بمراقبة ميزانية الدولة ومكافحة الفساد بسبب جدول عملها المزدحم، حيث كان من المفترض مناقشة قضية أعمال زوجها مع روسيا. (RT)
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