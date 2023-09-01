زيلينسكي: لا سلام مستدام دون القرم ودونباس

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أنه "لا يمكن أن يكون هناك سلام مستدام" في بلاده، "ما لم تستعد كييف السيطرة على شبه جزيرة القرم ودونباس وغيرها من الأراضي التي تحتلها روسيا".



Advertisement جاء ذلك في كلمة ألقاها بمنتدى الأعمال في المجلس الأوروبي أمبروسيتي في إيطاليا. جاء ذلك في كلمة ألقاها بمنتدى الأعمال في المجلس الأوروبي أمبروسيتي في إيطاليا.



وكان زيلينسكي قد تعهد في 23 اب الماضي بـ"إنهاء احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم، وجميع المناطق الأخرى" التي تسيطر عليها موسكو.



وقال أمام مؤتمر دولي عن القرم بمشاركة أكثر من 60 دولة: "القرم ستحرَر مثل جميع الأجزاء الأخرى في أوكرانيا، التي لا تزال للأسف تحت الاحتلال".

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بأن الرئيس فولوديمير زيلينسكي يخطط لإقالة وزير دفاعه على خلفية اتهامات بالفساد مرتبطة بشراء مستلزمات عسكرية من تركيا.

واستولت روسيا على القرم وضمتها إليها عام 2014، في خطوة لم تعترف بها أغلب الدول الأخرى. ثم فرضت موسكو سيطرتها على أجزاء أخرى من أوكرانيا في غزو واسع شنته في شباط 2022.

وبدأت أوكرانيا هجوما مضادا مطلع يونيو، لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا. (الحرة)