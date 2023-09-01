أرقامٌ بارزة عن "ثروة الغابون".. 6 نقاطٍ تكشفها باختصار!

شكّل الإنقلاب العسكريّ الذي شهدتهُ دولة الغابون الإفريقيّة قبل أيام حدثاً مهماً أثار اهتمام الكثير من دول العالم، لاسيما الأوروبية التي تتابع ما يجري بقلقٍ كبير.

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وفي الواقع، تُعتبر الغابون دولة "غير عادية" من حيث الموارد الطبيعية، الأمر الذي يجعلها أساسية بالنسبة للكثير من الدول الراغبة في إستغلال تلك الموارد وإستثمارها لصالحها..

كذلك، تُعتبرُ الغابون واحدة من أكثر الدول في أفريقيا ازدهاراً، وتحتل مرتبة عالية في مؤشر التنمية البشرية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. فما هي الثروات التي تتضمنها الغابون؟ وكم تُقدّر قيمتها؟

1- إحتياطي النفط في الغابون: 2 مليار برميل نفط

2- إحتياطي الغاز الطبيعي: 26 مليار متر مُكعب

3- صادرات الغابون من النفط: 3.61 مليار دولار سنوياً

4- قيمة الصادرات من الخشب (المعالج والمقشور): 534 مليون دولار

5- قيمة الصادرات من المنغنيز: 1.34 مليار دولار

6- قيمة الصادرات من الذهب: 34.5 مليون دولار.

وتعتبر الغابون ضمن أكبر 5 منتجين للنفط الخام في جنوب الصحراء الأفريقية، تبعاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وذلك منذ اكتشاف العديد من رواسب النفط في المناطق المجاورة للعاصمة ليبرفيل عام 1993.

وفعلياً، يرجع الازدهار في الغابون إلى عدة عوامل، بما في ذلك كثافة السكان الصغيرة، والتي تقدر بحوالى مليوني نسمة فقط، بالإضافة إلى توافر الموارد الطبيعية الغنية.



ويعتبر النفط مصدراً رئيسياً للإيرادات الاقتصادية في الغابون، وقد أطلق على الدولة لقب "عملاق النفط" الأفريقي. وعلاوة على النفط، تحتوي الدولة المذكورة على موارد طبيعية أخرى غنية مثل الغابات والمعادن والأسماك، وتلعب هذه الموارد دوراً مهماً في تعزيز الاقتصاد وتنميته.

وفي عام 2016، عادت الغابون رسمياً إلى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعد أن غادرتها في الفترة من 1975 إلى 1995، تم ترك العضوية في تلك الفترة بسبب الرسوم السنوية المرتفعة التي كانت مطلوبة من البلد.

(CNBC - سبوتنيك)