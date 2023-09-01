Advertisement

عربي-دولي

أرقامٌ بارزة عن "ثروة الغابون".. 6 نقاطٍ تكشفها باختصار!

Lebanon 24
01-09-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1103087-638291668038790986.jpg
Doc-P-1103087-638291668038790986.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شكّل الإنقلاب العسكريّ الذي شهدتهُ دولة الغابون الإفريقيّة قبل أيام حدثاً مهماً أثار اهتمام الكثير من دول العالم، لاسيما الأوروبية التي تتابع ما يجري بقلقٍ كبير.
 
Advertisement
وفي الواقع، تُعتبر الغابون دولة "غير عادية" من حيث الموارد الطبيعية، الأمر الذي يجعلها أساسية بالنسبة للكثير من الدول الراغبة في إستغلال تلك الموارد وإستثمارها لصالحها..
 
كذلك، تُعتبرُ الغابون واحدة من أكثر الدول في أفريقيا ازدهاراً، وتحتل مرتبة عالية في مؤشر التنمية البشرية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. فما هي الثروات التي تتضمنها الغابون؟ وكم تُقدّر قيمتها؟
 
1- إحتياطي النفط في الغابون: 2 مليار برميل نفط
 
2- إحتياطي الغاز الطبيعي: 26 مليار متر مُكعب
 
3- صادرات الغابون من النفط: 3.61 مليار دولار سنوياً
 
4- قيمة الصادرات من الخشب (المعالج والمقشور): 534 مليون دولار
 
5- قيمة الصادرات من المنغنيز: 1.34 مليار دولار
 
6- قيمة الصادرات من الذهب: 34.5 مليون دولار. 
 
وتعتبر الغابون ضمن أكبر 5 منتجين للنفط الخام في جنوب الصحراء الأفريقية، تبعاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وذلك منذ اكتشاف العديد من رواسب النفط في المناطق المجاورة للعاصمة ليبرفيل عام 1993.
 
وفعلياً، يرجع الازدهار في الغابون إلى عدة عوامل، بما في ذلك كثافة السكان الصغيرة، والتي تقدر بحوالى مليوني نسمة فقط، بالإضافة إلى توافر الموارد الطبيعية الغنية.

ويعتبر النفط مصدراً رئيسياً للإيرادات الاقتصادية في الغابون، وقد أطلق على الدولة لقب "عملاق النفط" الأفريقي. وعلاوة على النفط، تحتوي الدولة المذكورة على موارد طبيعية أخرى غنية مثل الغابات والمعادن والأسماك، وتلعب هذه الموارد دوراً مهماً في تعزيز الاقتصاد وتنميته.
 
وفي عام 2016، عادت الغابون رسمياً إلى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعد أن غادرتها في الفترة من 1975 إلى 1995، تم ترك العضوية في تلك الفترة بسبب الرسوم السنوية المرتفعة التي كانت مطلوبة من البلد.
 
(CNBC - سبوتنيك)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:44 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:43 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:27 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:30 | 2023-09-01
16:52 | 2023-09-01
16:45 | 2023-09-01
16:30 | 2023-09-01
16:30 | 2023-09-01
16:12 | 2023-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24