كفاءة الجيش الإسرائيلي في "وضع خطير".. مُحلل عسكريّ يدق جرس الإنذار!

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أنّ "كفاءة الجيش الإسرائيلي في ظل اندلاع أي حرب مشكوك بها تماماً"، وذلك في ظل عدم التحاق مئات الجنود بالخدمة العسكرية احتجاجاً على التعديلات القضائية وقانون التجنيد الجديد الذي يُتوقع أن يمنح إعفاءً واسعاً لقطاع الحريديم من الخدمة.

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وقال محلل الشؤون العسكرية، عاموس هرئِل، في صحيفة "هآرتس"، إنّه "إذا بدأ بالفعل هجوم التشريع الحريدي (قانون التجنيد)" في تشرين الأول المقبل، فإنّ الاحتجاج سيثور بقوة وبحجم لم نرهما إلى اليوم".



وأوضح أنّ الأحزاب الحريدية "تلعب مؤخراً لعبة ذكية، فالتسريبات من صفوفها تقول إنّ الحريديم ببساطة غير مستعدين لدفع الثمن على التعديلات القضائية التي تهم بنيامين نتنياهو، من دون أن يحصلوا فوراً على ما يطلبونه".



لذلك، وبحسب هرئل، "يمكن أن تتوسّع تداعيات الاحتجاجات إلى ما وراء جهاز الاحتياط، وتطال حافزية التجنيد إلى جانب جزء من الذين يخدمون في النظامي والدائم"، وأضاف: "سيُستشعر بالتدريج، بدءاً من الشهر الجاري، انخفاض مهم في كفاءة الجيش الإسرائيلي لحرب حيث الضرر سيكون ملموساً أكثر، فمئات الطيارين والملاحين، وإلى جانبهم مئات كثيرة من الضباط في مقار قيادة في سلاح الجو، وفي هيئة الأركان وفي "أمان"، لا يلتحقون بالخدمة منذ آخر شهر تموز الماضي.. إن وضع الكفاءة الحقيقي في أسوأ حالاته". وقال محلل الشؤون العسكرية، عاموس هرئِل، في صحيفة "هآرتس"، إنّه "إذا بدأ بالفعل هجوم التشريع الحريدي (قانون التجنيد)" في تشرين الأول المقبل، فإنّ الاحتجاج سيثور بقوة وبحجم لم نرهما إلى اليوم".وأوضح أنّ الأحزاب الحريدية "تلعب مؤخراً لعبة ذكية، فالتسريبات من صفوفها تقول إنّ الحريديم ببساطة غير مستعدين لدفع الثمن على التعديلات القضائية التي تهم بنيامين نتنياهو، من دون أن يحصلوا فوراً على ما يطلبونه".لذلك، وبحسب هرئل، "يمكن أن تتوسّع تداعيات الاحتجاجات إلى ما وراء جهاز الاحتياط، وتطال حافزية التجنيد إلى جانب جزء من الذين يخدمون في النظامي والدائم"، وأضاف: "سيُستشعر بالتدريج، بدءاً من الشهر الجاري، انخفاض مهم في كفاءة الجيش الإسرائيلي لحرب حيث الضرر سيكون ملموساً أكثر، فمئات الطيارين والملاحين، وإلى جانبهم مئات كثيرة من الضباط في مقار قيادة في سلاح الجو، وفي هيئة الأركان وفي "أمان"، لا يلتحقون بالخدمة منذ آخر شهر تموز الماضي.. إن وضع الكفاءة الحقيقي في أسوأ حالاته".

وفي وقتٍ سابق، علّق "قائد الفيلق الشمالي" السابق، اللواء احتياط نوعام تيبون، على أداء حكومة بنيامين نتنياهو في الفترة الأخيرة، قائلاً إنّها "نجحت في تفكيك الجيش" من خلال إقرارها التعديلات القضائية.



وفي مقالٍ في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قال تيبون أنّ "جيش الاحتياط الإسرئيلي في طريقه إلى فقدان الكفاءة"، مشيراً إلى أنَّ "القدرات الاستراتيجية لسلاح الجو أصبحت تحت الخط الأحمر، والأزمة تتغلغل أيضاً في الوحدات الخاصة وجهاز الاستخبارات، وحتى في القوات البرية والمدرعات والمدفعية".



وأوضح أنَّ التفكك "في جيش الاحتياط وفي الجيش الدائم سينتقل قريباً إلى الجيش النظامي أيضاً إذا لم تتوقف الحكومة فوراً، بحيث ستترك خلفها أرضاً محروقة في الجيش"، مؤكّداً أنّ "أمن إسرائيل قد سُيّب".



وفي تعليقه على قانون التجنيد الجديد، قال تيبون إنّ حكومة نتنياهو "تُخطط لضرر بالغ أيضاً في الجيش النظامي، من خلال تشريع قانون التملص الحريدي". (الميادين نت)