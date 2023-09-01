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حزب حاكم يباشر عزل رئيسة بلاده بسبب زيارتها إلى أوروبا

Lebanon 24
01-09-2023 | 06:00
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صرح رئيس حزب "الحلم الجورجي-جورجيا الديمقراطية" الحاكم إيراكلي كوباخيدزه بأن حزبه باشر إجراءات عزل رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي بعد زيارتها إلى أوروبا رغم رفض الحكومة.

وقال كوباخيدزه في مؤتمر صحفي، الجمعة: "لاستكمال عملية عزل الرئيسة نحتاج إلى دعم 100 برلماني، وبالتالي، فلا توجد هناك أي احتمال لتحقيقه بدون أصوات المعارضة الراديكالية. وبالرغم من ذلك قررنا في اجتماع للمجلس السياسي للحزب بدء إجراءات عزل الرئيسة".
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وقالت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي، في 31 اب الماضي، بزيارة إلى ألمانيا لإجراء لقاءات مع الزعماء الأوروبيين لدعم منح جورجيا وضع الدولة المرشحة للاتحاد الأوروبي. وجرت هذه الزيارة رغم رفض الحكومة الجورجية. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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