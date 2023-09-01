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عربي-دولي

قنديل فلكي عملاق يضيء سماء سوريا ويستمر لايام.. شاهدوا جمال القمر (صور)

Lebanon 24
01-09-2023 | 10:15
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رصد السوريون ظاهرة القمر العملاق في سماء بلدهم، ليل الخميس- الجمعة. 
وطلبت الجمعية الفلكية السورية من محبي الظواهر الفلكية "مراقبة بزوغ القمر (السوبر) في أحلى تجلياته شرقًا".
 
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وبحسب المعلومات فانّ "القمر سيظهر اليوم على شكل قنديل فلكي عملاق سيُزين سماء سورية والعالم وسيصاحبنا خلال اليوم واليومين القادمين، ويكنى بالقمر الأزرق"، بحسب الجمعية الفلكية، التي بينت أن "قمر اليوم هو الثالث من بين أربعة أقمار عملاقة (سوبر مون) في دورته الفصلية".
 
 


وأوضحت الجمعية أن "بدر اليوم سيكون مكتملا، وفائق الحجم (ظاهريا) ويبدو أكبر بنسبة 14%، وأكثر إشراقًا وسطوعًا بنسبة 30% منه عندما يكون "ميكرومون" بأبعد نقطة له عن الأرض وتسمى بالأوج".
وبينت الجمعية أن هناك عددا من المظاهر المرافقة لظاهرة القمر العملاق، "منها حالة المد والجزر، الأمر الذي سينعكس نشاطا زائدا على شواطئنا، خاصة إذا ترافقت مع طقس مضطرب ورياح قوية".

ولفتت إلى أنه "مع اكتمال القمر واقترابه بنسبة 8 إلى 12% عند "الحضيض"، وهي أقرب نقطة له من الأرض، فإن تأثيره على المد والجزر سيكون أكبر بنسبة 30 إلى 49% مما هو عليه عند "الأوج" بعيدًا عن الأرض". (سبوتنيك) 
المصدر: سبوتنيك

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