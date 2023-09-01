بعد برقية بعثها البابا فرنسيس للشعب... الصين: لتعزيز الثقة المتبادلة مع الفاتيكان

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أعلنت الصين نيتها تعزيز الثقة المتبادلة مع الفاتيكان، بعد برقية بعثها البابا فرنسيس للشعب الصيني ورئيسه شي جين بينغ، كما افادت وكالة "فرانس برس" .وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين اليوم بأنه "في السنوات الأخيرة حافظت الصين والفاتيكان على الاتصالات، والصين مستعدة للحفاظ على روح المصالحة مع الفاتيكان والدخول معه في حوار بناء لتعزيز التفاهم والثقة المتبادلة وتعزيز عملية تحسين العلاقات الثنائية".وفي وقت سابق، أعلن الفاتيكان أن "البابا أرسل برقية عبر فيها عن تمنياته الطيبة للرئيس الصيني شي جين بينغ وشعبه، بينما كانت طائرته تحلق فوق أراضي البلاد في طريقها إلى منغوليا".وكتب البابا في البرقية: "أؤكد لكم صلواتي من أجل رفاهية الأمة"، متبعا بذلك تقليد تحية قادة الدول التي تعبر طائرته مجالها الجوي.