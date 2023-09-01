لافروف: سنرفض أي إعلان قد تصدره مجموعة العشرين إن لم يعكس موقف روسيا

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رفض موسكو أي إعلان قد يصدر عن قمة مجموعة العشرين المزمعة في الهند، إن لم يعكس موقف روسيا تجاه الأزمات الدولية.ولفت لافروف في كلمة ألقاها بمعهد موسكو للعلاقات الدولية بمناسبة بدء العام الدراسي في روسيا، إلى إثارة الغرب قضية أوكرانيا في أي اجتماع تعقده مجموعة العشرين، رغم أن دور المجموعة الأساسي يتمحور حول سبل تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في العالم.وأضاف لافروف أنه "في حال أرادوا إعادة تحديد أولويات المجموعة فإن الجانب الروسي أوضح للجميع موقفه إزاء النزاعات، والتي تعود جذورها إلى الحروب التي أطلقها الغرب في العالم.وتابع: مثل هذه الخطوات ستقوض الدور الأساسي لمجموعة العشرين، وروسيا سترفض أي إعلان قد تتبناه المجموعة في قمتها المقبلة إن لم يعكس الموقف الروسي. (روسيا اليوم)