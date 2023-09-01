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السودان.. طائرات الجيش تقصف الدعم السريع في الخرطوم

Lebanon 24
01-09-2023 | 08:30
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قصفت طائرات الجيش السوداني مواقع لقوات الدعم السريع بمنطقة الجريف غرب وشرقي العاصمة الخرطوم، بعد تحليق مكثف فوق عدد من المناطق في شرق النيل.

وجرت اشتباكات متقطعة بين الجيش والدعم السريع جنوب أم درمان، إلى جانب تبادلهما للقصف المدفعي في مناطق المربعات والشقلة، التي تعد متاخمة لسلاح المهندسين في المدينة.
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وأفاد شهود عيان بأن الاشتباكات تجددت بين الطرفين في منطقة أمبدة حمد النيل غربي العاصمة، في وقت يقول فيه الجيش السوداني إنه يجري عمليات تمشيط واسعة بمدينة أم درمان.

وفي وقت سابق، حذر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان من مخاطر تفتت وحدة السودان بسبب الحرب، في حين أفادت مصادر عسكرية بأن قوات الدعم السريع تستخدم طائرات مسيرة لضرب مقر قيادة الجيش في ولاية جنوب دارفور.

وقال البرهان إن الجيش يواجه حربا يمكن أن تفتت السودان وتصيب وحدته، مشيرا إلى أن من سماها "القوات المارقة الإرهابية" استهدفت الشعب السوداني واستباحت أمنه وكل تفاصيل حياته.

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن قوات الدعم السريع أنشأت قواعد في المناطق السكنية في السودان، محذرا من أن وحدة الدولة السودانية واستقرار المنطقة على المحك، وأوضح أنه حان الوقت لإلقاء السلاح. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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