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إقتصاد

خبرٌ يهمكم جداً عن الدولار.. ما قيلَ بارز ويُنهي القلق!

Lebanon 24
01-09-2023 | 06:39
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استبعد بنك أوف نيويورك ميلون، في مذكرة له الجمعة، أن يفقد الدولار مكانته باعتباره عملة الاحتياطيات العالمية في أي وقت قريب، حتى في الوقت الذي يشي فيه توسع مجموعة بريكس للدول النامية بتحدّ جديد لهيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي.
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ودعا قادة المجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا كلا من إيران والأرجنتين والسعودية والإمارات وإثيوبيا ومصر للانضمام إليها في قمة عقدت الأسبوع الماضي بجوهانسبرغ.

وأشار البنك في تقريره أن أحد أهداف بريكس هو إيجاد بديل للدولار، مشيراً إلى أنّ انضمام إيران والإمارات ومصر والسعودية سيجعل المجموعة في شكلها الجديد ذات ثقل في قطاع صادرات الطاقة، وخاصة النفط، مما يشير إلى ظهور سلة سلع أولية مدعومة بالذهب والنفط من خلال المجموعة الجديدة.

وتهيمن دول المجموعة الجديدة على 75% من المنغنيز الموجود في العالم و50% من الجرافيت و28% من النيكل وعشرة بالمئة من النحاس.

وفي الوقت نفسه، فإن ضمّ السعودية والإمارات وإيران إلى المجموعة يضيف إليها 3 من أكبر مصدري النفط في العالم يشكلون 42$ من إمدادات النفط العالمية.

غير أن البنك يقول إن هذا لن يكون كافياً لتحدي هيمنة الدولار. وفي السياق، كتب بوب سافيدج رئيس استراتيجيات وتحليلات الأسواق في البنك: "نستبعد أن يفقد الدولار مكانته في الاحتياطيات العالمية في أي وقت قريب.. يجب على الاتحادات النقدية الجديدة التطلع إلى التكنولوجيا أو السلال الخضراء بدلا من السلال القائمة على الذهب أو الكربون".

وأضاف: "إن ضم الإمارات والسعودية يرفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والقوة الاقتصادية، لكنه يتعارض على الأرجح مع قضايا طويلة الأجل في ما يتعلق بالتحول في الطاقة من الكربون إلى مصادر مستدامة".

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