28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
19
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
باكستان.. مقتل 9 عسكريين بهجوم انتحاري
Lebanon 24
01-09-2023
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش الباكستاني مقتل تسعة من عناصره أمس الخميس، بتفجير انتحاري دراجة نارية كان يركبها على طريق قافلة عسكرية غربي البلاد.
وقالت إدارة العلاقات العامة في المنطقة، إن 9 جنود قتلوا وأصيب 5 آخرون، في تفجير نفذه انتحاري على دراجة نارية استهدف قافلة عسكرية في بلدة جاني خيل في منطقة بانو شمال وزيرستان.
Advertisement
ووصف رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنور الحق كاكر الحادث بأنه "عمل إرهابي جبان".
وطوقت قوات الأمن المنطقة، وتجري عمليات التطهير للقضاء على أي مسلحين يتم العثور عليهم فيها، وذلك لضمان سلامة المدنيين، وفق مسؤولين محليين.
وفي الأشهر الأخيرة، قتل العشرات من أفراد الأمن في تفجيرات انتحارية أعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن معظمها.
واتهمت إسلام آباد متشددين متمركزين في أفغانستان بشن موجة جديدة من الهجمات في باكستان، وهو ما تنفيه كابل. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
01/09/2023 12:44:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم فنانا معروفا.. شقيقه توفي اليوم: ربنا يرحمك يا رب
Lebanon 24
الموت يؤلم فنانا معروفا.. شقيقه توفي اليوم: ربنا يرحمك يا رب
14:27 | 2023-08-31
31/08/2023 02:27:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بدا مُتعبا وبوجه شاحب.. راغب علامة يُثير قلق الجمهور شاهدوا آخر ظهور له (صورة)
Lebanon 24
بدا مُتعبا وبوجه شاحب.. راغب علامة يُثير قلق الجمهور شاهدوا آخر ظهور له (صورة)
02:43 | 2023-09-01
01/09/2023 02:43:53
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي مع والده بحادث سير مروع.. الممثل الطفل "رابي" في ذمة الله (صور)
Lebanon 24
توفي مع والده بحادث سير مروع.. الممثل الطفل "رابي" في ذمة الله (صور)
00:19 | 2023-09-01
01/09/2023 12:19:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سيّدة تنهال بالضرب على محصل الكهرباء... شاهدوا هذا الفيديو
Lebanon 24
سيّدة تنهال بالضرب على محصل الكهرباء... شاهدوا هذا الفيديو
06:33 | 2023-09-01
01/09/2023 06:33:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2023-09-01
تقريرٌ يكشف... بعد المسيّرات أوكرانيا تُخطّط لضرب روسيا بسلاح جديد
12:31 | 2023-09-01
قضية "لون ستار".. كوريا الجنوبية تستأنف ضد قرار المحكمة الدولية
12:05 | 2023-09-01
أول تعليق رسمي لمصر بعد الإفراج عن مصريين في زامبيا
12:00 | 2023-09-01
حقائق لافتة عن زعيم "فاغنر" قبل وفاته.. هكذا كان "يتخفّى" ويتجنب المراقبة في الجو!
11:52 | 2023-09-01
في الوقت الذي يعيش فيه شعبه في الفقر.. نووي كيم: تهديد حقيقي أم بروباغندا؟
11:40 | 2023-09-01
صورة متداولة لوزيرة خارجية ليبيا المُقالة مع إردوغان.. ما حقيقتها؟
فيديو
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
01/09/2023 20:00:19
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
01/09/2023 20:00:19
Lebanon 24
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
02:30 | 2023-08-29
01/09/2023 20:00:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24