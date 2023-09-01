Advertisement

عربي-دولي

كيف تحرّك بوتين لترتيب أوراق "فاغنر" بعد وفاة بريغوجين؟

Lebanon 24
01-09-2023 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1103142-638291742860703733.jpeg
Doc-P-1103142-638291742860703733.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "الحرة"، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحرّك للسيطرة على مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، قبل حتى مصرع قائدها يفغيني بريغوجين في تحطم طائرة قبل أيام، وذلك من أجل ضمان التحكم بشكل كامل في عملياتها الواسعة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
Advertisement

وقال مصدر مقرب لوزارة الدفاع الروسية، ومصدران مقربان من المجموعة العسكرية، تحدثا لوكالة بلومبرغ الأميركية بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إن "أحد المقاولين العسكريين المقربين من وزارة الدفاع، يستعد لتولي عمليات فاغنر في جمهورية أفريقيا الوسطى".

وبحسب مصدر آخر مقرب من الكرملين، وآخر مقرب من وزارة الدفاع في روسيا، فقد "تقرر خضوع كافة العمليات السرية التي تنفذها فاغنر لقيادات عسكرية روسية"، لينتهي بذلك غطاء السرية وعدم العلاقة بالدولة، الذي سبق ومنحه الكرملين للمجموعة العسكرية، والذي جعل بريغوجين يتجرأ ويقود تمرده في حزيران الماضي.
ويأتي ذلك في وقت نشرت فيه صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، تقريرًا عن خطط روسيا لمستقبل مرتزقة فاغنر في مرحلة "ما بعد بريغوجين".

ويُعتقد بحسب الصحيفة، أن أندريه تروشيف، وهو مقدم سابق في وزارة الشؤون الداخلية الروسية، قد يكون أحد القادة المستقبليين لفاغنر.

وبحسب "واشنطن بوست"، فإن تروشيف يعد أحد الشخصيات العامة القليلة في "فاغنر"، التي "لم تكن مدرجة في قائمة ركاب الطائرة" التي تحطمت وأودت بحياة بريغوجين.

وكان بوتين قد أصدر مرسومًا، الأسبوع الماضي، يلزم جميع عناصر فاغنر وغيرهم من المتعاقدين العسكريين الروس، بأداء "قسم الولاء" للدولة، في خطوة للسيطرة المجموعة.

وجاءت الخطوة في أعقاب زيارة مسؤول روسي بارز بوزارة الدفاع لكل من سوريا وليبيا، من أجل فرض السيطرة الحكومية على العمليات التي تم التعاقد عليها مسبقًا مع فاغنر، قبل مصرع بريغوجين، بحسب تقرير "بلومبرغ". (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:20 | 2023-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:27 | 2023-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:44 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2023-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:05 | 2023-09-01
09:00 | 2023-09-01
09:00 | 2023-09-01
08:50 | 2023-09-01
08:30 | 2023-09-01
08:29 | 2023-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24