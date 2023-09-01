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عربي-دولي

تقريرٌ يكشف... بعد المسيّرات أوكرانيا تُخطّط لضرب روسيا بسلاح جديد

Lebanon 24
01-09-2023 | 13:00
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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ تقريرا صحفياً أفاد أن أوكرانيا تُخطط لضرب العاصمة الروسية بصواريخ بعيدة المدى جرى تطويرها أخيرا، بعدما باتت الهجمات بالطائرات المسيّرة على موسكو شبه يومية.

وقال مسؤول أوكرانيّ إنّ كييف حسمت أمرها أخيرا، وقررت ضرب موسكو التي تبعد 840 كيلومترا عن الحدود مع أوكرانيا، إلى جانب أهداف أخرى داخل الأراضي الروسية.
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ولجأت أوكرانيا إلى تطوير الصواريخ البعيدة المدى، اعتمادا على قدراتها الذاتية، بعدما اشترطت الدول الغربية عليها استخدام الأسلحة التي تقدمها داخل أراضيها فقط، بما لا يتجاوز الحدود الروسية.

وتخطط أوكرانيا لاستخدام صاروخ "نبتون" المحدّث والمضاد للسفن لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية، بما في ذلك العاصمة موسكو.

ويأتي ذلك بعدما أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية صاروخا من طراز "نبتون" على شبه جزيرة القرم، حيث دمرت نظام الصواريخ المضاد "إس-400".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن التعديلات المدخلة حاليا على الصاروخ "نبتون" جعلته قادرا على ضرب أهداف أرضية.

وشملت التعديلات على الصاروخ تعديل نظام تحديد المواقع الخاص به، وزيادة مدى الصاروخ ليضرب أهداف أبعد. (سكاي نيوز)
 
 
 
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