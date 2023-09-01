فضيحة تهزّ الجيش الأميركي... طبيب اعتدى جنسيّاً على 23 ضحية!

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في أكبر فضيحة من نوعها منذ سنوات، اتهم الجيش الأميركي طبيبا عسكريا بالاعتداء الجنسي في قضية تشمل أكثر من 20 ضحية مفترضة، وفق ما أعلنت متحدثة باسم الجيش.وقالت اللفتنانت كولونيل جنيفر بوكانيغرا إنه تم هذا الأسبوع توجيه تهم إلى الميجر مايكل ستوكين، وهو طبيب تخدير انضم إلى الجيش في أيار 2013 وعمل في ولاية واشنطن.وقالت إن التهم تشمل "الاتصال الجنسي من دون رضا" وأنه وجه نظرات اعتُبرت غير لائقة.كما أضافت المتحدثة أنه سيتم فحص هذه التهم في جلسة استماع يجريها "ضابط مستقل" مسؤول عن تحديد ما إذا كانت "كافية من الناحية القانونية".وبحسب صحيفة واشنطن بوست التي كشفت أن ستوكين كان يخضع للتحقيق، تشمل القضية ما لا يقل عن 23 ضحية مفترضة، ما يجعلها أكبر قضية اعتداء جنسي في صفوف الجيش منذ سنوات عدة. (العربية)