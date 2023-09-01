الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينياً في الضفة الغربية

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أعلن مسؤولون فلسطينيون أن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة، الجمعة، بعد اندلاع اشتباكات خلال مداهمتها منزل رجل يشتبه بأنه مسلح.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن رجلاً يبلغ من العمر 36 عاماً توفي بعدما أطلقت عليه القوات الإسرائيلية الرصاص في الرأس في بلدة عقابا بغور الأردن، كما أصيب رجل آخر بالرصاص.وقال الجيش الإسرائيلي إن تبادلاً لإطلاق النار وقع مع مسلحين خلال العملية، وإن قواته أصابت واحداً ممن كانوا يطلقون النار. لكن شهوداً قالوا إن القتيل لم يشارك في الاشتباكات وكان في حقل قريب عندما أصيب بطلق ناري.