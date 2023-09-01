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اليابان تشهد أعلى درجات حرارة من 125 عاماً

Lebanon 24
01-09-2023 | 08:29
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أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن البلاد سجلت أعلى متوسط لدرجات الحرارة هذا الصيف منذ 125 عاماً.

وأضافت الوكالة أنه بناء على قياسات أجريت في 15 موقعاً في أنحاء البلاد بين حزيران وآب، زاد متوسط درجات الحرارة 1.76 درجة مئوية، وهو ما يتجاوز الرقم القياسي السابق عند زيادة قدرها 1.08 درجة في 2010.
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وبدأت الوكالة في تسجيل درجات الحرارة في 1898.

وذكرت أن متوسط درجات الحرارة كان أعلى بكثير في الأجزاء الشمالية والشرقية والغربية من البلاد.
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