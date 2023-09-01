الكرملين يعلق على إقامة منشآت للصناعة العسكرية في أوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن توسيع نطاق الإنتاج العسكري في أوكرانيا لن يُسهم في خفض التصعيد، كما أنه لن يؤثر على هدف العملية العسكرية الخاصة.



واضاف بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أوكرانيا"، تعليقا على ظهور ممثلية بريطانية في أوكرانيا، هدفها إنتاج الأسلحة، أن "نشر منشآت إنتاج أسلحة على الأراضي الأوكرانية، لا يمكن أن يؤدي إلى خفض التصعيد وتسوية للأزمة الأوكرانية". (روسيا اليوم)

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