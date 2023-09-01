هل يتوقف البنك المركزيّ الأوروبيّ عن رفع الفائدة؟

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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ البنك المركزيّ الأوروبيّ لم يقرر بعد ما يجب فعله هذا الشهر بخصوص مسار رفع الفائدة، لكن يبدو أن نهاية دورة رفع أسعار الفائدة تقترب، وفقًا لعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي فرنسوا فيليروي دي غالو.وقال دي غالو، وهو أيضاً محافظ البنك المركزي الفرنسي، "البنك لم يتخذ حتى الآن قراراً بشأن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في وقت لاحق الشهر الجاري".وتابع قائلا: "لا تزال خياراتنا مفتوحة خلال الاجتماع، كما هي الحال بالنسبة للاجتماعات التالية"، مضيفا "نحن قريبون، أو قريبون للغاية، من ذروة أسعار الفائدة، ولكننا لا نزال بعيدين من النقطة التي نتصور خلالها خفض أسعار الفائدة".ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان مسؤولو البنك سوف يقررون رفع سعر الفائدة على الودائع إلى 4 بالمئة أم لا، قال دي غالو إن "من المهم التركيز على المدى الزمني الذي سوف تظل خلاله تكاليف الاقتراض عند ذروتها، بدلاً من الترتيبات الدقيقة للوصول إلى هذه الذروة"، موضحا أن "الفترة الزمنية أكثر أهمية من المستوى". (سكاي نيوز)